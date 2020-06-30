خالد سليم يشكر جمهوره بعد تخطيه الـ11 مليون مشاهدة بتحدي اللي فات مات

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بفيديو جديد ليعبر عن سعادته بتفاعلهم مع تحدى "اللي فات مات "عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وقا ل خالد سليم : "انا سعيد بالتفاعل ورد الفعل الحلو من رواد التيك توك علي تحدي اللي فات مات وبشكر كل الناس وان شاء الله هيكون في حاجات أكتر".





وعلق خالد سليم على الفيديو قائلا: "رسالة لأجمل جمهور في كل مكان.. متابع كل ڤيديوهاتكم في تحدي اللي فات مات علي تيك توك في مصر ولبنان والوطن العربي ومستني أشوف مشاركات اكتر".





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ويستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.





أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.





يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".