خالد سليم يشارك جمهوره صورة نادرة في طفولته

View this post on Instagram

اللي في الصورة طفل صغير أسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير.. عشان توصل لحلمك لازم تكون واثق في نفسك وفي موهبتك ومتخليش حد يوقفك أبدًا عشان لما تكبر تبص لصورتك وتفتكر قد ايه الرحلة كانت صعبة، بس تستاهل. #خالد_سليم #khaled_selim