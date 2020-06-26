خالد سليم يشارك جمهوره صورة نادرة في طفولته

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر خالد سليم أثناء طفولته وعلق "اللي في الصورة طفل صغير اسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير.. عشان توصل لحلمك لازم تكون واثق في نفسك وفي موهبتك ومتخليش حد يوقفك أبدًا عشان لما تكبر تبص لصورتك وتفتكر قد ايه الرحلة كانت صعبة، بس تستاهل. #خالد_سليم "





يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.







أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.





يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

