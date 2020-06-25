خالد سليم يحتفل برفع الحظر وعودة المقاهي

شارك النجم خالد سليم الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاحتفال بعودة المقاهي مرة اخرى بجزء من اغنيته الجديدة اللي فات مات، معلقا وانت داخل القهوة يوم السبت.





جاء ذلك احتفالًا برفع الحظر عن شوارع القاهرة وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وبعد عودة المقاهي مرة اخري للعمل وهو الامر الذي لاقي احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



