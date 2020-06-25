خالد سليم يحتفل برفع الحظر وعودة المقاهي

شارك النجم خالد سليم الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاحتفال بعودة المقاهي مرة اخرى بجزء من اغنيته الجديدة اللي فات مات، معلقا وانت داخل القهوة يوم السبت.
جاء ذلك احتفالًا برفع الحظر عن شوارع القاهرة وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وبعد عودة المقاهي مرة اخري للعمل وهو الامر الذي لاقي احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.
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وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، وإنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، ويحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.