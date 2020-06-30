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تعليم

مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية بزراعة عين شمس تحتل المركز الأول

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:22 م
عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن  مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية الصادرة عن زراعة عين شمس تحتل المركز الأول.

وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد يأتي ذلك في  تقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلي للجامعات ٢٠٢٠. حيث وجه كلمة شكر للقائمين عليها وهم الدكتورة  ولاء عبد الغني والدكتورة  لمياء رضوان.

وأشار الي أن مجلة حوليات العلوم الزراعية Annals of Agricultural Sciences تحصل CiteScore 2019 of 3.4 فى تصنيف الـ Elsevier.

يذكر أن عميد كلية زراعة جامعة عين شمس قال إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كلية الزراعة ستبدأ من يوم 11 يوليو المقبل.

مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية بزراعة عين شمس تحتل المركز الأول
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