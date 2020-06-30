شاهد.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور من داخل المطبخ

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية ، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية ، داخل المطبخ بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود، وكانت ترتدى فستان جرئ باللون الاسود عاري الصدر والكتفين، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".





وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.



