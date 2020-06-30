AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

محمد صقر يكتب: ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:41 م
صدى البلد
Advertisements
تحل  الذكرى السابعه لثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة  وعصرية وفقًا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي  يشهدها المجتمع الدولى ايمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية ، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة،الأمر الذى  كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014/2020  فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية،وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولًا إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

تأتى الذكرى السابعه لثورة 30 يونيو لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والامال الى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون  ان الدولة  تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم .
Advertisements

ترشيحاتنا

منها 3 عربية | الاتحاد الاوروبي يفتح أبوابه لـ 14 دولة بدون أمريكا

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

أول تعليق من الأهلي على قرارات كاف: جاهزون لخوض نصف نهائي دوري الأبطال

في عيد ميلادها الـ 50 .. صور تبرز جمال وفاء صادق

رسميا.. الكاف يعلن إلغاء حفل أفضل لاعب إفريقي 2020

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 50 .. صور تبرز جمال وفاء صادق

تغنيك عن الأدوية.. فوائد غير متوقعة عند تناول الطماطم

بفستان منفوش.. ديالا مكي تتألق في إطلالة أنيقة.. شاهد