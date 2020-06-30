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رياضة

محمد ناجى جدو يمارس التمارين الرياضة بصحبة ابنه.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:33 م
محمد ناجي جدو ونجله
محمد ناجي جدو ونجله
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محمد بدران
نشر محمد ناجى جدو لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام" 

وظهر محمد ناجي جدو بصحبة ابنه أثناء ممارسته للرياضة، استعدادا لعودة الدوري الممتاز لكرة القدم.


ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة اليوم الثلاثاء، تدريباته عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم استعدادا لمسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020.


وذكر النادي - في بيان اليوم - أنه اطمأن على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات.


وأشار إلى أن صفوف الفريق اكتملت اليوم بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.



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