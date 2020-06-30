إصابة سيدة في سقوط سقف فيلا قديمة فى بلقاس.. صور

إصيبت سيدة مساء اليوم الثلاثاء إثر سقوط سقف بفيلا قديمةبشارع شهاب الدين بالمريسى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة بلقاس يفيد بورود بلاغ من اهالي شارع شهاب الدين بالمريسي ببلقاس بسقوط سقف بفيلا قديمة ووجود مصابين.





و انتقلت القيادات الامنية بمركز شرطة بلقاس برئاسة العميد هيثم حجي مامور المركز والنقيب محمد الشربيني والنقيب سامي القصبي من مباحث المركز والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس وغادة الحمادي نائب رئيس المركز والدفاع المدني وادارة الكوارث بمجلس المدينة وسيارات الاسعاف الي المكان .



