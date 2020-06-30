الأعلى للثقافة يحتفل بثورة يونيو بأمسية "ثورة يونيو.. إرادة شعب"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في السابعة مساء الجمعة المقبل، أمسية "ثورة يونيو .. إرادة شعب"، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وتقام الأمسية بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات العلوم السياسية والاجتماعية
والإعلام؛ من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب: دور المرأة في نجاح ومساندة ثورة
٣٠ يونيو، ود. أحمد زايد: ثورة ٣٠ يونيو من منظور اجتماعي، د. أماني الطويل: إتجاهات
مصر الإفريقية بعد ٣٠ يونيو، د. مصطفى عباس: دور المصريين في الخارج في مساندة
ثورة يونيو وكشف الأكاذيب الإخوانية، د. نيفين مسعد: ثورة يونيو من منظور سياسي، ود. حسين حسني: دور الإعلام
المصري في ثورة يونيو ومواجهة الحملات الإعلامية الإخوانية.
وتبث الأمسية على
قناة أمانة للمؤتمرات التابعة لمجلس الأعلى للثقافة، وصفحتها على الفيسبوك وذلك ضمن
مبادرة (الثقافة بين ايديك) التي اطلقتها وزيرة الثقافة المصرية.