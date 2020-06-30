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ثقافة

الأعلى للثقافة يحتفل بثورة يونيو بأمسية "ثورة يونيو.. إرادة شعب"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي،  في السابعة مساء الجمعة المقبل، أمسية "ثورة يونيو .. إرادة شعب"، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وتقام الأمسية بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات العلوم السياسية والاجتماعية والإعلام؛ من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب: دور المرأة في نجاح ومساندة ثورة ٣٠ يونيو، ود. أحمد زايد: ثورة ٣٠ يونيو من منظور اجتماعي، د. أماني الطويل: إتجاهات مصر الإفريقية بعد ٣٠ يونيو، د. مصطفى عباس: دور المصريين في الخارج في مساندة ثورة يونيو وكشف الأكاذيب الإخوانية، د. نيفين مسعد: ثورة يونيو من منظور سياسي، ود. حسين حسني: دور الإعلام المصري في ثورة يونيو ومواجهة الحملات الإعلامية الإخوانية.

 

وتبث الأمسية على قناة أمانة للمؤتمرات التابعة لمجلس الأعلى للثقافة، وصفحتها على الفيسبوك وذلك ضمن مبادرة (الثقافة بين ايديك) التي اطلقتها وزيرة الثقافة المصرية.

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