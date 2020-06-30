البورصة تربح 55.6 مليار جنيه خلال 3 شهور.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي الفترة (أول إبريل إلى 30 يونيو) مكاسب بلغت نحو 6ر55 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 4ر534 مليار جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغ نسبته 4ر10%.









وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 2ر12 في المائة، ليسجل مستوى 59ر10764 نقطة فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 86ر45 فى المائة ليبلغ مستوى 26ر1451 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 5ر37 في المائة ليبلغ مستوى56ر2245 نقطة.









وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الربع الحالى لتبلغ 2ر170 مليار جنيه من خلال تداو ل 474ر20 مليار ورقة منفذة على 913ر1 مليون عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت1ر231 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 064ر13 مليار ورقة منفذة على 289ر1 مليون عملية خلال الربع السابق له.









ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 38ر37 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 62ر62% خلال الربع.









وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 72% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على5ر22 % والعرب على 5ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.









ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة461ر6 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3ر438 مليون جنيه.









جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 1ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 448ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 581ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.