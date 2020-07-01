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أخبار العالم

إعلامية كويتية: الإمارات تقترب من العالمية في صناعة الطيران

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:37 ص
جولة تفقدية للشيخ
جولة تفقدية للشيخ محمد بن زايد بـ ستراتا
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ميـــس رضــا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بجهود دولة الإمارات العربية فى تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الطيران.

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وأوضحت الرشيد، خلال رسالة بثتها عبر صدى البلد، أنه رغم الظروف القاسية التى يمر بها العالم من جائحة كورونا التي خيمت بظلالها على العالم إلا أن المؤسسات الإماراتية تعمل بنفس الكفاءة والإنتاجية دون تأثر تعمل فى صمت وتبهر العالم بإنجازات متلاحقة تعلن عنها يوم تلو الأخر، ما يؤكد قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتحقيق طموحاتها وأن التحديات مهما كانت طبيعتها لن توقف مسيرتها أو تعيق تقدمها.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن الإمارات نجحت فى تنويع مصادر الدخل ورفع معدلات نموها الاقتصادي من خلال توطين الصناعات التنافسية والتى تحقق مردودًا كبيرًا على اقتصادها يجعلها فى مصاف الدول الكبري وبالفعل اقتربت من المراكز الأولى عالميًا بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد أبنائها.

و لفتت الرشيد، إلى الإهتمام الكبير من جانب الشيخ محمد ن زايد ولى عهد أبو ظبي بالكفاءات الوطنية من كلا الجنسين، وتمكين المرأة فى العديد من المجالات والصناعات التى كانت حكرًا على الرجال، مؤكدة أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة تميزها عن غيرها  فى المنطقة حيث تمثل القدرة النسائية العاملة فى شركة ستراتا للتصنيع بمنطقة العين تبلغ نحو 86% من إجمالى العاملين .

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعمل على تعزيز موقعها مركزا إقليميا وعالميا لصناعة الطيران.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جولة مؤخرًا في مرافق شركة "ستراتا" حيث اطلع على منتجات الشركة من أجزاء هياكل الطائرات التي تقوم الشركة بتصنيعها لكبريات شركات صناعة الطائرات العالمية مثل "بوينج وإيرباص" ومجموعة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكارات التي توظفها الشركة في عمليات التصنيع إضافة إلى خط إنتاج "كمامات N95" الذي دشنته الشركة مؤخرًا.

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