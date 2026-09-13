قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر
صورة عادية تحوّلت إلى كابوس.. تفاصيل سرقة صور وفيديوهات الفتيات على تيك توك
وزير العمل: الحوار الاجتماعي يعزز العمل العربي المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات
رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر
مدبولي يستقل قطار الخط الرابع لمترو الأنفاق
رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يرد على أزمة ديوماندي ويكشف ما ينقص فينيسيوس.. «لست كبيرًا بما يكفي للضغط»

مورينيو
مورينيو
إسلام مقلد

فتح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عددًا من الملفات الخاصة بلاعبي الفريق، عقب الانتصار الكبير على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث مورينيو عن وضع عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم يان ديوماندي وأردا جولر وفينيسيوس جونيور، كما كشف كواليس قراره بإجراء تغيير دفاعي في الدقائق الأخيرة من مواجهة رايو فاليكانو.

مورينيو يدافع عن خياراته بشأن ديوماندي

وتطرق المدرب البرتغالي إلى عدم مشاركة يان ديوماندي أساسيًا، مؤكدًا أن كثرة الخيارات داخل قائمة ريال مدريد تجعل قرارات اختيار التشكيل صعبة من مباراة إلى أخرى.

وقال مورينيو إن خبرته الطويلة في كرة القدم تجعله لا يشعر بالضغط بسبب وضع لاعب بعينه، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على المشاركة، وهو ما يمنحه حلولًا متعددة وفقًا لظروف كل مباراة.

وأضاف: «أنا كبير في السن قليلًا على أن أشعر بالضغط بسبب وضع لاعب. لديك قوائم مختلفة من اللاعبين، وفي بعض الأحيان يتعين عليك أن تصلي حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة، وفي أوقات أخرى تكون لديك العديد من الحلول».

وأشار المدير الفني لريال مدريد إلى أن ديوماندي لا يزال بحاجة إلى الوقت من أجل الوصول إلى أفضل مستوياته، خاصة أنه لا يمتلك خبرة طويلة على مستوى القمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاكه إمكانات كبيرة.

وأوضح: «سيتحسن تدريجيًا. لديه وقت قليل على مستوى القمة، ولديه الكثير ليتعلمه من الناحية التكتيكية، لكنه يمتلك إمكانات مذهلة».

أردا جولر يحظى بإشادة مورينيو

وأشاد مورينيو بالمستوى الذي يقدمه التركي أردا جولر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك تأثيرًا إيجابيًا على أداء الفريق، وأن مشاركته من مقاعد البدلاء يمكن أن تمنح ريال مدريد استقرارًا أكبر داخل الملعب.

وقال: «أردا جولر يلعب كثيرًا عندما يكون في الملعب. وسأقول بنسبة 100% إنه إذا لم يبدأ ديوماندي أساسيًا اليوم، لكان السؤال الأول هو: لماذا لا يلعب ديوماندي؟ على مقاعد البدلاء لا ترى سوى الجودة».

وتابع: «التبديلات ستحدث من مباراة إلى أخرى. أردا له تأثير إيجابي للغاية على أداء الفريق. عندما دخل، صنع الفارق في استقرار اللعب».

وكشف مورينيو أن ديوماندي يمنحه العديد من الخيارات التكتيكية، سواء في المواجهات الفردية أو التمرير والتسديد، إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وأوضح: «ديوماندي يمنحنا العديد من الخيارات في المواجهات الفردية والتمرير والتسديد، كما يمكنه اللعب في مكان فيني، وعلى الجهة اليمنى، كما يمكن لأردا اللعب هناك أو في مكان بيلينجهام. في الوقت الحالي، أريد أن أساعده على التطور».

مورينيو يحدد ما ينقص فينيسيوس

وتحدث المدير الفني لريال مدريد عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيدًا بالحالة البدنية التي وصل إليها اللاعب، لكنه كشف عن تفصيلة صغيرة يرى أنها تمنعه من الوصول إلى سرعته القصوى.

وقال مورينيو: «فينيسيوس في حالة أفضل من أي وقت مضى من الناحية البدنية، لكن ينقصه مليمتر واحد فقط للوصول إلى سرعته القصوى».

وأضاف أن قدرة اللاعب البرازيلي على تكرار المجهودات أصبحت هائلة، مشيرًا إلى أنه يستوعب تدريجيًا المتطلبات البدنية والفنية للموسم.

وأوضح: «قدرته على تكرار المجهودات هائلة. إنها عملية يستوعبها تدريجيًا. ذهنيًا، هو قوي للغاية، ويعرف ريال مدريد أكثر من أي شخص آخر».

وأكد مورينيو أن فينيسيوس يتعامل مع المسؤولية الكبيرة التي يحملها بقميص ريال مدريد ومنتخب البرازيل بهدوء، متوقعًا أن تعود أهدافه بصورة طبيعية.

واختتم حديثه عن اللاعب قائلًا: «يلعب بمسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية اللعب من أجل ريال مدريد والمنتخب البرازيلي. إنه هادئ. ستأتي الأهداف».

لماذا استبدل مورينيو فينيسيوس بكوكوريلا؟

وكشف مورينيو سبب قراره الدفع بكوكوريلا بدلًا من فينيسيوس خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة رايو فاليكانو، مؤكدًا أن الهدف كان تأمين الانتصار وعدم منح المنافس فرصة للعودة إلى المباراة.

وقال: «الأمر سهل. أريد الفوز، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف».

وأضاف: «عندما تكون متقدمًا 3-1، ويتبقى 5 دقائق على النهاية، ولديك ظهير قوي جدًا في رايو وقادر على صناعة الخطورة... شعرت حينها بأن الأفضل هو إغلاق الباب».

واختتم مورينيو تفسيره للقرار قائلًا: «بالنسبة لي، كان وقت القيام بالمهارات وتسجيل الأهداف قد انتهى. وبعد ذلك سجلنا الهدف الرابع، وكان ذلك أفضل».

جوزيه مورينيو مورينيو ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

ترشيحاتنا

منتخب الطائرة

بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تصل تونس استعدادًا للمنافسة على لقب أفريقيا

خالد جلال

تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد جلال

أكرم توفيق

أكرم توفيق يرغب في المشاركة مع الفريق بعد التعافي من الإصابة

بالصور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد