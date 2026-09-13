مورينيو يرد على أزمة ديوماندي ويكشف ما ينقص فينيسيوس.. «لست كبيرًا بما يكفي للضغط»

فتح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عددًا من الملفات الخاصة بلاعبي الفريق، عقب الانتصار الكبير على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث مورينيو عن وضع عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم يان ديوماندي وأردا جولر وفينيسيوس جونيور، كما كشف كواليس قراره بإجراء تغيير دفاعي في الدقائق الأخيرة من مواجهة رايو فاليكانو.

مورينيو يدافع عن خياراته بشأن ديوماندي

وتطرق المدرب البرتغالي إلى عدم مشاركة يان ديوماندي أساسيًا، مؤكدًا أن كثرة الخيارات داخل قائمة ريال مدريد تجعل قرارات اختيار التشكيل صعبة من مباراة إلى أخرى.

وقال مورينيو إن خبرته الطويلة في كرة القدم تجعله لا يشعر بالضغط بسبب وضع لاعب بعينه، موضحًا أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على المشاركة، وهو ما يمنحه حلولًا متعددة وفقًا لظروف كل مباراة.

وأضاف: «أنا كبير في السن قليلًا على أن أشعر بالضغط بسبب وضع لاعب. لديك قوائم مختلفة من اللاعبين، وفي بعض الأحيان يتعين عليك أن تصلي حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة، وفي أوقات أخرى تكون لديك العديد من الحلول».

وأشار المدير الفني لريال مدريد إلى أن ديوماندي لا يزال بحاجة إلى الوقت من أجل الوصول إلى أفضل مستوياته، خاصة أنه لا يمتلك خبرة طويلة على مستوى القمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاكه إمكانات كبيرة.

وأوضح: «سيتحسن تدريجيًا. لديه وقت قليل على مستوى القمة، ولديه الكثير ليتعلمه من الناحية التكتيكية، لكنه يمتلك إمكانات مذهلة».

أردا جولر يحظى بإشادة مورينيو

وأشاد مورينيو بالمستوى الذي يقدمه التركي أردا جولر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك تأثيرًا إيجابيًا على أداء الفريق، وأن مشاركته من مقاعد البدلاء يمكن أن تمنح ريال مدريد استقرارًا أكبر داخل الملعب.

وقال: «أردا جولر يلعب كثيرًا عندما يكون في الملعب. وسأقول بنسبة 100% إنه إذا لم يبدأ ديوماندي أساسيًا اليوم، لكان السؤال الأول هو: لماذا لا يلعب ديوماندي؟ على مقاعد البدلاء لا ترى سوى الجودة».

وتابع: «التبديلات ستحدث من مباراة إلى أخرى. أردا له تأثير إيجابي للغاية على أداء الفريق. عندما دخل، صنع الفارق في استقرار اللعب».

وكشف مورينيو أن ديوماندي يمنحه العديد من الخيارات التكتيكية، سواء في المواجهات الفردية أو التمرير والتسديد، إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وأوضح: «ديوماندي يمنحنا العديد من الخيارات في المواجهات الفردية والتمرير والتسديد، كما يمكنه اللعب في مكان فيني، وعلى الجهة اليمنى، كما يمكن لأردا اللعب هناك أو في مكان بيلينجهام. في الوقت الحالي، أريد أن أساعده على التطور».

مورينيو يحدد ما ينقص فينيسيوس

وتحدث المدير الفني لريال مدريد عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيدًا بالحالة البدنية التي وصل إليها اللاعب، لكنه كشف عن تفصيلة صغيرة يرى أنها تمنعه من الوصول إلى سرعته القصوى.

وقال مورينيو: «فينيسيوس في حالة أفضل من أي وقت مضى من الناحية البدنية، لكن ينقصه مليمتر واحد فقط للوصول إلى سرعته القصوى».

وأضاف أن قدرة اللاعب البرازيلي على تكرار المجهودات أصبحت هائلة، مشيرًا إلى أنه يستوعب تدريجيًا المتطلبات البدنية والفنية للموسم.

وأوضح: «قدرته على تكرار المجهودات هائلة. إنها عملية يستوعبها تدريجيًا. ذهنيًا، هو قوي للغاية، ويعرف ريال مدريد أكثر من أي شخص آخر».

وأكد مورينيو أن فينيسيوس يتعامل مع المسؤولية الكبيرة التي يحملها بقميص ريال مدريد ومنتخب البرازيل بهدوء، متوقعًا أن تعود أهدافه بصورة طبيعية.

واختتم حديثه عن اللاعب قائلًا: «يلعب بمسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية اللعب من أجل ريال مدريد والمنتخب البرازيلي. إنه هادئ. ستأتي الأهداف».

لماذا استبدل مورينيو فينيسيوس بكوكوريلا؟

وكشف مورينيو سبب قراره الدفع بكوكوريلا بدلًا من فينيسيوس خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة رايو فاليكانو، مؤكدًا أن الهدف كان تأمين الانتصار وعدم منح المنافس فرصة للعودة إلى المباراة.

وقال: «الأمر سهل. أريد الفوز، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف».

وأضاف: «عندما تكون متقدمًا 3-1، ويتبقى 5 دقائق على النهاية، ولديك ظهير قوي جدًا في رايو وقادر على صناعة الخطورة... شعرت حينها بأن الأفضل هو إغلاق الباب».

واختتم مورينيو تفسيره للقرار قائلًا: «بالنسبة لي، كان وقت القيام بالمهارات وتسجيل الأهداف قد انتهى. وبعد ذلك سجلنا الهدف الرابع، وكان ذلك أفضل».