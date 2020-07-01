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فن

من زفاف ريهام أيمن.. شيما صابر تشارك صورة جديدة تجمعهما

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشرت المذيعة شيما صابر، صورة جديدة لها، عبر خاصية الـ"ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما بصحبة الفنانة ريهام أيمن من ليلة زفاف الأخيرة، مرتدية فستان سوارية أخضر .

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، ، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكرة"، في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزير الرياضة، أعلن أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.
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