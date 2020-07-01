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رياضة

عودة السلطان.. إبراهيموفيتش ضمن قائمة ميلان لمواجهة سبال

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:27 ص
إبرا
إبرا
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إسراء أشرف
أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سبال اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة ميلان تواجد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للمرة الأولى منذ عودة النشاط، عقب أزمة فيروس كورونا.

وجاءت قائمة ميلان، على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيجوفيتش – أنطونيو دوناروما – جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كالابريا – كونتي – جابيا – هيرنانديز – كايير – لاكسالت – رومانيولي.

خط الوسط: بن ناصر – بيليا – بونافينتورا – تشالهانوجلو – كيسي – كرونيتش – باكيتا – ساليميكرس.

خط الهجوم: كاستيخو – إبراهيموفيتش – لياو – مالديني – ريبيتش.

ويجتل ميلان المركز السابع، في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة.
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