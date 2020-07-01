بمدافع المياه.. كيف استقبل مطار الغردقة أول رحلة طيران خارجي

بعد انقطاع شبه تام للسياحة عن مصر، إثر جاحة كورونا استقبل مطار الغردقة ، بمحافظة البحر الأحمر، أولى رحلات رحلات الطيران التى تصل لأول مرة للمطارات، حيث إن البروتوكول الدولى المتبع في استقبال أول رحلات يتضمن رشها بمدافع المياه ، فور وصولها للمطار كعرف دولى متبع ، وكذلك استقبل مطار مرسى علم الرحلة الأوكرانية.





ونفذ مطار الغردقة الدولى البروتوكول المتبع دوليًا فى استقبال الطائرات التى تصل لأول مرة للمطار، بمدافع المياه كنوع من الترحيب بها لوصولها لأول مرة للمطار

وأكدت ادارة المطار، أن إدارة المطار نظمت حفل استقبال للطائرة حيث تم استقبالها بمدافع المياه احتفالا بقدوم الرحلة وهو البروتوكول الدولى باستقبال الطائرات التي تصل لأول مرة بعد انقطاع.

كما طبقت إدارة مطار الغردقة الدولي، الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار ، حيث تم تعقيم الركاب والحقائب فور وصولهم للمطار والكشف على درجة حواراتهم من خلال الكاميرات الحرارية بصالة الوصول والحفاظ على التباعد والمسافات المختلفة.





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كانت استقبلت محافظة البحر الأحمر، الأربعاء، ركاب أول رحلة طيران خارجية قادمة من أوكرانيا، عقب استئناف الحكومة المصرية لحركة الطيران بالمطارات، حيث استقبلتهم بالمزمار البلدى والتنورة ترحيبا بهم فى مدينة الغردقة.





وشعر السياح فور مشاهدتهم التنورة والمزمار البلدى، بالبهجة مقدمين الشكر على حفاوة الاستقبال للقيادات التى كانت فى استقبالهم، وعلى رأسهم المهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وتامر نبيل أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، واللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.