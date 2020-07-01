AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية : تخصيص ١٧٠ مليار جنيه لسداد القسط الثاني للتأمينات والمعاشات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:03 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٦٠,٥ مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ وذلك التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثانى للهيئةالقومية للتأمينات والمعاشات الذي يبلغ ١٧٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ ٨ مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالي المقبل. 


أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه. 

أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشاتلتصبح ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٧٪؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ ١٤٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متضمنة العلاوات الخمس.. الحكومة تستعد لصرف 35 مليار جنيه لأصحاب المعاشات

الصرف أول يوليو.. قيمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها فى القانون

بحد أقصى 980 جنيها..صرف العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات أول يوليو

وزير المالية: ٢.٢ تريليون جنيه موازنة مصر فى العام المالى الجديد

المالية: 170 مليار جنيه مصروفات المعاشات والتأمينات في الموازنة الجديدة

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

ترشيحاتنا

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

بعد رفضه التدخل التركي.. وزير خارجية اليونان في ليبيا للقاء عقيلة صالح

فى الذكرى الأولى لرحيل عزت أبو عوف.. قصة شبح عاش معه بالفيلا ويسرا شاهدة على ظهوره ليلا

في قضيتي مستشفى مبارك ونادي القادسية.. إخلاء سبيل فجر السعيد بكفالة 2000 دينار

هربا من ويلات الحرب ليسقطا في نيران الحقد.. قصة طفلين سوريين عذبهما والدهما بلبنان

AdvertisementS

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

وزير التعليم العالي:تنظيم دخول وخروج الطلاب فى لجان امتحانات الجامعات والمعاهد

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

الحكومة: إحالة ١٦ ألف مخالفة بناء حتى الآن إلى النيابة العسكرية

هل تنقل الأحذية فيروس كورونا إلى المنزل؟ منظمة الصحة العالمية ترد

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية