AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

موازنة البرلمان توافق على فرض 100 جنيه رسما سنويا لكل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:36 م
سيارات
سيارات
Advertisements
يوسف سامح
وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.


ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:

 
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.


وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.


من جانبه، طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠٪؜ لتكون ٥٠٪؜ أو ٦٠٪؜.


فتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تقسيم نسب الرسوم ٦٠٪؜ للهيئة، و٥٪؜ الداخلية، و٣٠٪؜ لوزارة المالية، و٥% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.


بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون، رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطة البرلمان تستبعد فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين والسولار بالقانون الجديد

موازنة البرلمان توافق على مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

بنسبة 5 %.. فرض رسوم على أجهزة المحمول والإكسسسوارت الخاصة به

غدا.. مناقشات موسعة لخطة البرلمان بشأن خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين لمدة 12 شهرا

موازنة البرلمان تناقش مشروع قانون تنظيم التعاقدات وتعديل رسوم الإذاعة

قبل إقراره.. ننشر تفاصيل خصم مرتبات العاملين والمعاشات لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

فى الجيم.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بملابس رياضية

ضبط أدمن صفحة "تسريب امتحانات 3 ثانوي بإذن واحد أحد"

ينتقل من الخنازير للبشر.. الصحة العالمية تعلق على الفيروس الجديد بالصين

الاتحاد الأوروبي يرفع القيود عن 15 دولة بينهم 3 عربية

شاهد..وزير الرياضة يفاجئ الأهلي ويشيد بالإجراءات الاحترازية

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

AdvertisementS

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

النقض تؤيد حكم الإعدام لمتهم وتخففه إلى المؤبد لمتهم ثانٍ لقتلهما أسقف دير أبو مقار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحضان.. أول ظهور لـ ميجان فوكس مع حبيبها.. صور

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد

لمرضى السكري.. كيف تحمي نفسك من كورونا ؟