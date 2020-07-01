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رياضة

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:43 م
الأهلي
الأهلي
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يسرى غازى
شن أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب عدم اتخاذ قرار نهاءى بشأن استكمال بطولة الدورى الممتاز من عدمه.

قال أكرم عبدالمجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. اللجنة الخماسية مش قادرة تاخد قرار بإلغاء الدورى الممتاز الموسم ده وتعلم جيدا أن ضيق الوقت لم يسعفها فى استكمال المسابقة المحلية.

اضاف . الدورى هذا الموسم لا يوجد وقت من أجل استكماله والدرجات الادني فى المسابقات المحلية لن تنتظر شهورا حتى انتهاء البطولة المحلية ما يترتب عليه خساءر مالية كبيرة.

أشار إلى أنه ليس مع استكمال بطولة الدورى الموسم الحالي ويتعين الغاؤه والتحضير للموسم الكروى الجديد فى مختلف المسابقات المحلية.

شدد على انه فة حال إلغاء الدورى المخلي الموسم الجاري يتعين تعويض النادي الأهلي عن الخسائر المادية بمبلغ معين مع عدم تتويجه باللقب وديع الدورى.

أوضح ان ضيق الوقت وانتهاء البطولة فى توقيت متاخر يقف حاءلا امام استكمال الدورى الممتاز منوها الى اته فى حال الإلغاء يجب تحديد الأربعة فرق من النسخة الاخيرة للدورى المخلي من اجل المشاركة وتمثيل مصر فى دورى ابطاى افريقيا وكأس الكونفدرالية.
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