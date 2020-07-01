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تكنولوجيا

بسعر منخفض.. OnePlus تكشف المزيد من التفاصيل عن هاتفها الجديد .. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:00 م
هاتف OnePlus Nord
هاتف OnePlus Nord
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة ون بلس OnePlus الصينية، رسميا عن اسم هاتفها الذكي الجديد ويطلق عليه OnePlus Nord، والذي يأتي استكمالا  لمسيرتها في سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس OnePlus، في وقت سابق من شهر يونيو المنصرم، في منشور عبر منتدى الشركة بأن الهاتف القادم والذي سيتم الإعلان عنه في 10 يوليو القادم، سيتوفر بسعر أقل من 500 دولار.


ونشرت الشركة الصينية مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لهاتف Nord، قالت فيه: إنها ستطلق الهاتف في أوروبا والهند. وسيكون لدى عملاء أمريكا الشمالية المهتمين بخط OnePlus Nord فرصة للحصول عليه من خلال برنامج تجريبي محدود، أعد بعد الإطلاق الرئيسي دوليا"، ولم تذكر وان بلس الكثير من التفاصيل بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الهاتف الجديد.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف OnePlus Nord، بشاشة بقياس 6.4 بوصة، بجودة +FHD من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث شاشة 90 هرتز فى الثانية ، مع طبقة حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5. 

وسيأتى هاتف OnePlus Nord، بثلاث كاميرات خلفية الأساسية 48 ميجابيكسل، والثانية بعدسة بزاوية واسعة 16 ميجابيكسل، والثالثة من نوع telephoto ب 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا سيلفى مزدوجة، حيث ستكون الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما سيصدر الهاتف بلون أزرق مائل للأخضر.

وبحسب ما ذكره موقع XDA-Developers، سيحتوى هاتف OnePlus Nord، على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، يدعم تقنية 5G، مع بطارية 4000 ميللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقدرة 30 واط، وسيطلق الهاتف الجديد في الهند بسعر يعادل 330 دولارا أمريكيا.
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