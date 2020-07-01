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محافظات

نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الحملة المكبرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات في غرب المدينة، بهدف إعادة الانضباط للشارع وسهولة حركة المارة والمركبات.

جاء ذلك في حضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الامن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. 

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، برفع كافة الإشغالات والتعديات، والتي تتضمن الإعلانات المخالفة، والأرصفة، والمظلات، بجميع شوارع العاصمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ووجَّهمحافظ كفرالشيخ، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة استمرار وتكثيف الحملات المكبرة لرفع الاشغالات، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، والإزالة الفورية لكافة التعديات والمخالفات، بكافة مراكز ومدن المحافظة، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون عليهم. 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات النظافة، والتطهير والتعقيم، بكافة الشوارع، والميادين، والمنشآت العامة والخاصة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع
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