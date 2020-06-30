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محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تنمية مشروعات الثروة الحيوانية.. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:41 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تنمية مشروعات الثروة الحيوانية" البتلو" وتطوير كافة المشروعات المتوقفة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، فضل أبو شيعشع، رئيس قطاع البنك الزراعي، والمحاسب محمد أبوزيد، مدير عام الإصلاح الزراعى، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة. 

وأشار إلى أهمية العديد من المشروعات التي يتم تطويرها منها "مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي" بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، والمطلقات والأرامل.

ولفت نور الدين، إلى أن تتطوير هذه المشروعات يهدف إلى تحسين السلالات وضبط الأسعار وعدم الاستغلال، لافتًا إلى التنسيق بين الطب البيطري والزراعة، والبنك الزراعي المصري، لتمويل المشروعات. 

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتحسين سلالة الثروة الحيوانية، فضلًا عن دعم وتنمية التلقيح الصناعي، وإعداد دورات تدريبية، لزيادة خبرات الشباب والمستفيدين، والعمل على زيادة الإنتاج.
محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تنمية مشروعات الثروة الحيوانية.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تنمية مشروعات الثروة الحيوانية.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تنمية مشروعات الثروة الحيوانية.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تنمية مشروعات الثروة الحيوانية.. صور
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