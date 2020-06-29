بمناسبة ذكراها السابعة.. محافظ كفر الشيخ: 30 يونيو أعظم ثورات العالم

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال محافظ كفر الشيخ ، في برقيته، "يشرفني وأجهزة وأبناء المحافظة أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، مزودين بالعزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، في برقيته للرئيس "أدعو الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار".





كما هنأ محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، والأجهزة التنفيذية، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات فى العالم.





وقدم محافظ كفر الشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها، وأن يجعلها دائما واحة الأمان.





اقرأ أيضًا: