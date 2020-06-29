AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:23 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصري بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعه لثورة 30 يونيو المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لإستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعت بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير بانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو والتي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة الباسلة تحت قيادتكم .

إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الفساد والطغيان والإرهاب وإنحيازكم الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم والذي يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء في أستشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والإزدهار تحت قيادة سيادتكم .

سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما علي تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن . وفقكم الله ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

كما قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإرسال برقيات مماثلة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي و رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة الوزراء والمحافظين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ الفيوم يهنئ مدبولي بذكرى 30 يونيو: ثورة أعادت هيبة الدولة المصرية

ترشيحاتنا

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

سيارتك بها معدن أغلى من الذهب.. احترس من سرقته

كواليس مثيرة بعد انفصال شاكوش عن خطيبته منة .. فيديو جراف

منهم حسين فهمي.. فنانون شاركوا في 30 يونيو وأشعلوا الثورة

أخطاء عجلت برحيل الإخوان عن حكم مصر.. تعرف عليها

الصين توافق رسميا على لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباشكير.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49