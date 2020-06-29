محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصري بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعه لثورة 30 يونيو المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لإستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية فى كافة المجالات.





وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:





يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعت بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير بانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو والتي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة الباسلة تحت قيادتكم .





إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الفساد والطغيان والإرهاب وإنحيازكم الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم والذي يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء في أستشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والإزدهار تحت قيادة سيادتكم .





سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما علي تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن . وفقكم الله ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.



