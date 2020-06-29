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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:42 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
بعث الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية هنأه فيها والقوات المسلحة وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.


وقال دسوقي في برقيته، إن ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، مشيرًا إلى أن هذا اليوم المجيد شهد خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم في الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري نال إعجاب العالم أجمع ضد قوى الظلام والشر الذين اختطفوا الوطن في غفلة.

وأضاف دسوقي، أن الشعب المصري صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ الإنساني ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الانهيار و الفوضى وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل ، مشيدًا بدور القوات المسلحة الباسلة فى هذه الثورة من خلال استجابتها لنداء الشعب المصرى العظيم وتحقيق مطالبه وحماية هوية الدولة المصرية ومقدراتها من الإرهاب.

وفي برقيته، عاهد رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ودعا رئيس الجامعة جموع الشعب المصرى باستلهام روح ثورة 30 يونيو المجيدة والتحلى بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل فى كافة المجالات لافتًا إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمثابة جنى ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.
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