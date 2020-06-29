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تعليم

لدعم طلبة سياحة وفنادق.. اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة المشروعات السياحية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:34 م
اتفاقية تعاون
اتفاقية تعاون
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أحمد بسيوني
وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد حسن، العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، امريكانا مصر، اتفاقية تعاون خاصة ببرنامج إدارة وتشغيل المطاعم، بكلية السياحة والفنادق.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون فى إكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، من خلال حصولهم على المهارات الفنية والسلوكية في مجال تخصص إدارة وتشغيل المطاعم، والتي تؤهلهم للعمل عند التخرج.

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حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، وعبد الحكيم حسين، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية والتعليم المزدوج بالشركة.

يُذكر أن جامعة الإسكندرية أعلنت عن انتهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات والمعاهد بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، والذي تم مده حتي 15 سبتمبر القادم نظرا لامتداد اعمال الامتحانات لهذا العام إلى ما بعد 31 يوليو 2020 نظراٌ للظروف الراهنة، وحتي يتم إعطاء الكليات فرصة كافية للانتهاء من أعمال الامتحانات، مع عقد الامتحانات في مواعيد متباعدة عن امتحانات الثانوية العامة لتقليل الكثافات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا علي سلامة الطلاب وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.
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