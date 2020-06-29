لدعم طلبة سياحة وفنادق.. اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة المشروعات السياحية

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية ، ومحمد حسن، العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، امريكانا مصر، اتفاقية تعاون خاصة ببرنامج إدارة وتشغيل المطاعم، بكلية السياحة والفنادق.





تهدف الاتفاقية إلى التعاون فى إكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، من خلال حصولهم على المهارات الفنية والسلوكية في مجال تخصص إدارة وتشغيل المطاعم، والتي تؤهلهم للعمل عند التخرج.





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حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، وعبد الحكيم حسين، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية والتعليم المزدوج بالشركة.



