إلغاء الإجازات.. جامعة الإسكندرية: عدم أحقية الطالب فى تأجيل الامتحانات فى كل المواد

قررت جامعة الإسكندرية، برئاسة دكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، إلغاء كافة الإجازات الوجوبية للأطقم الطبية، والإجازات الاستثنائية للإداريين بالجامعة.





وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2020/6/27 مع مراعاة التدبير الاحترازية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وتحقيقا لصالح العام للعملية التعليمية بالجامعة.





وأعلن مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، عن آخر استعدادات كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات والمعاهد بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، والذي تم مده حتي 15 سبتمبر القادم نظرا لامتداد اعمال الامتحانات لهذا العام إلى ما بعد 31 يوليو 2020 نظراٌ للظروف الراهنة، وحتي يتم إعطاء الكليات فرصة كافية للانتهاء من أعمال الامتحانات، مع عقد الامتحانات في مواعيد متباعدة عن امتحانات الثانوية العامة لتقليل الكثافات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا علي سلامة الطلاب وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.







كما أكد المجلس منع دخول الطلاب الحرم الجامعي بدون "الكارنية الجامعي" وعدم السماح بدخول أي أفراد غير القائمين على أعمال الامتحانات وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



ووافق المجلس على فتح المدن الجامعية للطلاب المغتربين والتي لم يتم استخدامها كمستشفيات للعزل وذلك خلال فترة الامتحانات، حيث سيتم تسكين كل طالب في غرفة منفردا مع الأخذ في الاعتبار تطهير جميع الغرف وإتباع كافة إجراءات السلامة.



بالنسبة للامتحانات الشفوية والإكلينيكية والمعملية، وافق المجلس على استبدالها بطرق تقييم أخرى تحقق نفس الأهداف ومخرجات هذه الامتحانات.

وبالنسبة للطلاب الوافدين والطلاب الجدد المسافرين للخارج وتعذر وجودهم في بداية العام الدراسي القادم لعدم انتظام الرحلات الجوية، أكد المجلس على تقديم تسهيلات لهم حيث سيتم امتحانهم في أول تاريخ يلي وصولهم وتحتسب لهم كدور أول، وسيتم إتاحة الفرصة لهم للدراسة عن بُعد عن طريق نظام Learning management system ويشترط استخدام أحد المنصات الإليكترونية في عملية التدريس.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وافق المجلس على عقد امتحاناتهم بشرط عدم تزامنها مع امتحانات البكالوريوس لعدم حدوث تكدس بالكليات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد المجلس فتح كافة العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، وتغيير مسمى "المستشفى التعليمي" بكلية طب الأسنان إلى "مستشفى جامعي" يتبع كلية طب الأسنان. وأكد المجلس فتح كافة العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، وتغيير مسمى "المستشفى التعليمي" بكلية طب الأسنان إلى "مستشفى جامعي" يتبع كلية طب الأسنان.

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وأكد الكردي أنه يحق لأي طالب تأجيل الامتحانات في جميع المواد إلى (دور سبتمبر) نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا على أن تحتسب له "كدور أول"، مؤكداٌ أن قبول الاعتذار سيكون في كل المواد الدراسية وليس مواد بعينها، وفي حالة رغبة الطالب في تقديم أعذار عن مواد معينة، فلابد أن يقدم الطالب "أعذار مسببة" كعذر قهري وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك، وسيتم عرض هذه الأعذار بمجلس الكلية.