غدا.. أردوغان يجري زيارة إلى قطر

أفادت شبكة "العربية" في نبأ عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري غدا الخميس، زيارة إلى قطر.





وكانت صحيفة "أراب ويكلي" البريطانية، كشفت في تقرير لها، عن تفاصيل الاتصال الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمير قطر تميم بن حمد بعد ساعات من التصريحات القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكدت مصادر لـ "أراب ويكلي" أن أردوغان اتصل بالفعل بـ تميم ليطلب منه مضاعفة التمويل القطري والدعم المالي للتدخل العسكري في ليبيا بجانب ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.





وذكر دبلوماسي تركي سابق - رفض الكشف عن هويته- أن المكالمة الهاتفية ركزت على الدعم المالي القطري لتركيا، مؤكدا أن حكومة أردوغان "لا تتعب في المطالبة بالمزيد من أموال الدوحة للحفاظ على زخم العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا".





وأضاف الدبلوماسي التركي "لقد لعبت أموال الغاز القطري دورًا رئيسيًا في تمويل تلك الصراعات والحروب، خاصة أن تركيا لا تستطيع تحمل أعبائها في ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية".