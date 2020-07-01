AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قمة ثلاثية.. روسيا وإيران وتركيا ترفض اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:08 م
روسيا وإيران وتركيا
روسيا وإيران وتركيا يرفضوا اعتراف أمريكا بضم إسرائيل للجولان
Advertisements
سمر صالح
اتفق رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاني، على تفعيل المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا.


وجاء في البيان المشترك للقمة الثلاثية الافتراضية بشأن سوريا والتي عقدت اليوم "الأربعاء"، أن الرؤساء الثلاثة "أكدوا سعيهم إلى تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات أستانا.


وأعرب البيان المشترك عن التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مؤكدا رفض ثلاثية أستانا لـ"أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي".


وأبدى الرؤساء عزمهم على "مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة".


وأدان الزعماء الثلاثة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرين من أن هذا القرار "يشكل خطرا على السلام والأمن الإقليميين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدور حول سوريا.. الأمم المتحدة تعلن على محادثات جديدة في جنيف

من العثمانية إلى عودة الكولونلية التركية

ترشيحاتنا

فى الجيم.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بملابس رياضية

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

بشرى سارة.. صرف زيادة سنوية 14% لأصحاب المعاشات بحد أقصى 890 جنيها.. اليوم

بنسبة امتلاء 75%.. وزير الطيران: تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة في أول يوم تشغيل

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

كبار السن والأمراض المزمنة أولا.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1.6 مليون عامل

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

مصر ملتزمة بالإطار الزمني .. شكري يرد على احتمالات استخدام الصين حق الفيتو لصالح إثيوبيا

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون