مصانع بير السلم تحت مجهر الداخلية.. إحباط إغراق الأسواق بـ 4 أطنان مطهرات و172 ألف كمامة

تقف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين؛ من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال إنتاج أو بيع منتجات تضر صحة المواطنين.





وحاول بعض ضعاف النفوس في الفترة الماضية، استغلال تداعيات فيروس كورونا، واستغلال الأزمة لصالحهم لتحقيق مكاسب مادية، دون النظر إلى صحة المواطنين والعواقب الوخيمة التى من الممكن أن تحدث بسبب أطماعهم.





رفع الحالة الأمنية للقصوى

وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، رفع الحالة الأمنية القصوى وتكثيف الحملات الامنية على الأسواق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وتقوم الادارة بشن حملات على مستوى المحافظات لضبط المخالفين ومستغلي ازمة كورونا، ومنتجي المستلزمات الطبية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.





وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير مع قيادات الوزارة على مستوى الجمهورية، على ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع.





وطالب وزير الداخلية، بمواجهة هذه الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.





حملات أمنية مكبرة

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين في الأيام الماضية، بمضاعفة الحملات التموينية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديريات الأمن ومديريات الصحة بالمحافظات، ونجح ضباط الإدارة فى المحافظات من إحباط ترويج كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة للمواطنين.





وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة فى ضبط العديد من القضايا وجاء ابرزها :





4 طن مطهرات معشوشو داخل مصنع بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين لإدارتهما مصنع مطهرات بدون ترخيص بالجيزة وبحيازتهما أكثر من 4 أطنان مطهرات مجهولة المصدر وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، ومندوب مبيعات بذات المصنع ) بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج المواد المطهرة (الكحول الإيثيلى – الجل المطهر) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى ، وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح غير مشروعة . عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه وضبط المتهمان المذكوران ، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (4 أطنان و 207 لتر مطهرات "كحول ، جل ") منتج نهائى من خامات رديئة غير صالحة للإستخدام ومستلزمات إنتاج تحمل علامات تجارية غير مسجلة.

مصنع كمامات الاسكندرية





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بمحرم بك وبداخله قرابة 11 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات .

أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية – كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص الجهات المعنية المختصة داخل المصنع المشار إليه دون اتباع الاشتراطات الصحية اللازمة بقصد طرحها للبيع على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (10600 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكمية من مستلزمات الإنتاج "مجهولة المصدر"). 161 الف كمامة مغشوشة بالقليوبية