AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تتساقط نقاط بول بعد الوضوء في الصلاة.. هل يكمل صلاته

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:53 م
يتساقط نقاط بول بعد
يتساقط نقاط بول بعد الوضوء في الصلاة.. هل يكمل صلاته
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال إلي دار الإفتاء من سائل يقول" يتساقط منه بعض نقاط البول بعد الوضوء وفي الصلاة، وهل يعيد الوضوء والصلاة؟ وإذا قرأ القرآن في غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل يكمل القراءة؟.

ومن جانبها أوضحت الدار أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).

وأضافت لكن إذا كان البول ينزل من المريض بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة دون ضابط فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر.

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير لجنة التحكيم وإدارة المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال اللبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( هل لو نزل منى قطرات بول بعد الوضوء فهل يفسد الوضوء بذلك ؟)،

وأجاب العجمي، قائلًا: " الأصل فى ذلك هو أن الإنسان إذا كان ليس من ذوى الأعذار أى لديه سلس بول أو سلس ريح عليه ان يتوضأ قبل الصلاة مباشرة، اى قبل تكبيرة الإحرام للصلاة فعليه أن يتوضأ مباشرة، أما إن كان من ذوي الأعذار فإن نزلت منه قطرات البول نقطة فى أثناء الصلاة وهذا طبيعته لأنه مريض بهذا فليكمل صلاته، وصلاته صحيحه ولا حرج فى ذلك.

وأشار الى أنه إذا إن كان ينزل منه قطرات بول وليس مريضًا ويستطيع أن يتوضأ مرة أخرى ففى هذة الحالة يجب عليه تجديد الوضوء قبل الصلاة أما الوساس فلا يلتفت الى ذلك وليتم صلاته.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه (شخص يشتكي من التنقيط في البول، هل يجوز وضع طبقات من المناديل الورقية خلال الصلاة؟ وهل صلاته صحيحة؟).

ونصحت دار الإفتاء، لمن يشتكي من التنقيط في البول الاستبراء للبول عقب التبول، والغسل الجيد للموضع بالماء كافٍ في حصول الطهارة للصلاة ولغيرها شرعًا.

واشترطت بأن لا يبالغ في ذلك، ولا يلتفت إلى أي شيء بعد ذلك.

حكم من نزل منه بول أثناء أداء الصلاة
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه إنه «يتساقط منه بعض نقاط البول بعد الوضوء وفي الصلاة، ويسأل: هل يعيد الوضوء والصلاة؟ وإذا قرأ القرآن في غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل يكمل القراءة؟».

وأجابت دار الإفتاء موضحة أن "الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري)".

وأشارت إلى أنه إذا كان البول ينزل من المريض بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة دون ضابط لتحكمه، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة مريض القولون.. دار الإفتاء ترد

يشكو من التنقيط وسلس البول فهل تقبل صلاته .. دار الإفتاء ترد

حكم من يتساقط منه بول بعد الوضوء و في الصلاة وقراءة القرآن.. الإفتاء توضح

نادية عمارة: تجوز الصلاة دون مراعاة طهارة الثياب في هذه الحالة.. فيديو

دكتورة تحاليل وتلمس البول أثناء الفحص؟.. دار الإفتاء تكشف حكم وضوئها

ترشيحاتنا

رسلان ينعيه.. وفاة رئيس هيئة السكة الحديد السابق بفيروس كورونا

البترول تعلق على ناتج كشف الغاز الجديد .. فيديو

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

13 موافقة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء الحكومة اليوم.. تعرف عليها

مصر ضمن الأعلى وفاة.. الصحة العالمية: 3 دول سجلت نصف إصابات كورونا بالشرق الأوسط

AdvertisementS

استغلت شقيقتها الـ8 سنوات لكسب مشاهدات.. اتهامات النيابة لـ ريناد عماد

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

ضخ دماء جديدة في المواقع.. الانتهاء من حركة تنقلات أفراد الشرطة

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

فيديوهات خادشة للحياء.. ضبط منار سامي ومسجل بـ سلاح ومخدرات فى بنها

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بخصوص الكمامات المطروحة.. فيديو

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان

بـ إطلالة كلاسيكية.. كنده حنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

شديدة الخطورة .. تعرف على الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة