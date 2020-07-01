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بندق العبيط يبكي على الهواء.. تعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الأرهابي خالد عبد الله |فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الإعلامى الإخوانى خالد عبد الله، الشهير بـ بندق العبيط، كان يبكي عندما سمع بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3-7- 2013.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الارهابي خالد عبد الله كان زملاؤه يضربونه على رأسه " بالقفا".

وأوضح أحمد موسى، أن الإرهابي ظل يبكي على الهواء، وظل يتحدث بشكل عبيط بعد بيان الرئيس السيسي.


ولفت أحمد موسى، إلى أن أحد أصدقاء الإرهابي العبيط هو من قال له " بندق كان بيلعب معانا كوره وكنا بنضربه على قفاه بالقلم".
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