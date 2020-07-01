بندق العبيط يبكي على الهواء.. تعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الأرهابي خالد عبد الله |فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى ، إن الإعلامى الإخوانى خالد عبد الله، الشهير بـ بندق العبيط، كان يبكي عندما سمع بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3-7- 2013.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الارهابي خالد عبد الله كان زملاؤه يضربونه على رأسه " بالقفا".





وأوضح أحمد موسى، أن الإرهابي ظل يبكي على الهواء، وظل يتحدث بشكل عبيط بعد بيان الرئيس السيسي.







