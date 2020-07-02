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رياضة

بعد تعافيه من غيبوبة سكر.. أمح الدولي: أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
طمئن أمح الدولي، أحد كبار مشجعي النادي الأهلي، متابعيه على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في الأيام الماضية ودخوله في وعكة صحية بسبب غيبوبة سكر، مؤكدا سلامته وأنه أصبح بصحة جيدة. 

وقال أمح الدولي، في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إنه سيحاول ضم أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل، كما أنه سيحصل على نسبته من الصفقة بعد جلسة ستجمعه بالكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وعن رحيل أحمد الشيخ، ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعبي الفريق الأحمر، عن صفوف الفريق، أشار أمح الدولي، إلى أن الثنائي مستمر داخل الفريق، ولن يرحلا نهاية الموسم كما ردد البعض. 

وأتم أمح الدولي، "تواصل معي عدد من نجوم كرة القدم للاطمئنان على سلامتي أبرزهم أفشة وكهربا وأحمد الشيخ وصلاح أمين، والممثل علي ربيع".
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