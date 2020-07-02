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أخبار البلد

خطوات اتبعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء الخاص بك.. خدمات

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت.

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وفيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها:

1- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه اوليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد. 

2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد "عقد ملكية أو عقد إيجار موثق". 

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت الي تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة. 
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