لم تؤدِ الامتحان.. اشتباه بإصابة طالبة بالثانوية العامة في كفر الشيخ بـ كورونا

مدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، وذلك قبل دخولها اللجنة. رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بـ محافظة كفر الشيخ ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، اليوم، الخميس، ارتفاع درجة حرارة طالبة بلجنة









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وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، إنه تبين ارتفاع درجة حرارة الطالبة أثناء القياس بالكاشف الحراري، في تمام الساعة التاسعة والنصف.









وأضاف البيان، أنه جرى نقل الطالبة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي سالم لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، موضحًا أن الطالبة لم تدخل اللجنة، ولم تؤد الامتحان.









وأشار البيان إلى أن المديرية أخطرت غرفة عمليات الإسعاف لنقل الطالبة عبر سيارة كحالة اشتباه كورونا وليست إصابة.