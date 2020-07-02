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تعليم

كواشف حرارية وبوابات.. تعقيم طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ قبل دخول اللجان.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إجراءات احترازية مشددة، من حيث مرور الطلاب من بوابات التعقيم الذاتية، وقياس درجات الحرارة لهم عبر الكواشف الحرارية.

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ويؤدي 19 ألفًا و413 طالبًا وطالبة  الامتحانات في 84 لجنة على مستوى محافظة كفر الشيخ، الاستاتيكا لشعبة "علمي رياضة"، والأحياء لشعبة "العلمي علوم"، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. 

وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات الطبية الواقية، فضلًا عن إحضار بعض المواد المطهرة والمعقمة معهم، حرصًا على صحتهم، في إطار الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن جميع اللجان وعددها 84 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب، وسيتم تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على توفير جميع متطلبات المشاركين في الامتحانات، وسائل الحماية اللازمة والمقررة من قبل الوزارة.

كواشف حرارية وبوابات.. تعقيم طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ قبل دخول اللجان.. صور
كواشف حرارية وبوابات.. تعقيم طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ قبل دخول اللجان.. صور
كواشف حرارية وبوابات.. تعقيم طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ قبل دخول اللجان.. صور
كواشف حرارية وبوابات.. تعقيم طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ قبل دخول اللجان.. صور
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