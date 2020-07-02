كواشف حرارية وبوابات.. تعقيم طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ قبل دخول اللجان.. صور

اقرأ أيضًا :





وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات الطبية الواقية، فضلًا عن إحضار بعض المواد المطهرة والمعقمة معهم، حرصًا على صحتهم، في إطار الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.





وقالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن جميع اللجان وعددها 84 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب، وسيتم تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه.





وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على توفير جميع متطلبات المشاركين في الامتحانات، وسائل الحماية اللازمة والمقررة من قبل الوزارة.



