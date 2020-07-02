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تعليم

وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:03 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا كشفت خلاله عن ابرز ما تم انجازه من مشروعات وبرامج في الفترة من 2014  وحتى مايو 2020.

ومن ابرز الانجازات التي ذكرها البيان ، انشاء 4474 مشروع انشاء مباني مدرسية بما يعادل 68150 فصل ، مع الاشارة إلى أنه جاري انشاء 1091 مشروع اخر بما يعادل 1796 فصل 

كما اوضحت وزارة التربية والتعليم انه تم انشاء 9 مدارس للمتفوقين ما بين 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا إلى 11 مدرسة بالعام المالي 2017/2018 .

وقالت وزارة التربية والتعليم انه تم التوسع في انشاء المدارس المصرية اليابانية ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 45 مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل عدد 41 مدرسة، حيث تم تشغيل 35 مدرسة في 2018/2019 ، وتم تشغيل 6 مدارس في 2019/2020، وجاري تنفيذ 8 مدارس تطبق عليها معايير الاستدامة (الاقتصاد الاخضر)، ومستهدف فتح 13 مدرسة ياباني بمعدل 322 فصل بطاقة اسستيعابية 12880 طالب في 2020/2021

وبالنسبة لانشاء لمدارس الدولية الحكومية ، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم انه تم انشاء 13 مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل تطبق نوعين من المناهج 

كما اكدت وزارة التربية والتعليم انه تم التوسع في انشاء مدارس النيل ، حيث تم انشاء وتجهيز وادارة 9 مدارس نيل جديدة
 
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه جاري تنفيذ مدرسة من خلال المشاركة المجتمعية مع اتحاد بنوك مصر تعتبر نموذج للمدرسة التي ستطبق معايير الاستدامة .

وأفادت وزارة التربية والتعليم بانه تم تنفيذ عدد 68 مدرسة بمساهمة من المنحة الالمانية بمحافظتي اسيوط وسوهاج بتصميمات جديدة متميزة بالتعاون مع بنك التعمير الالماني

كما أكدت الوزارة انه تم توفير الخدمة التعليمية وخفض الكثافات بالقرى الاشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة ، حيث تم تنفيذ عدد 1115 مشروع بإجمالي 14741 فصل بالقرى الاشد احتياجا

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور تكشف تفاصيل أكثر عن الانجازات التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم اليوم
وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020
وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020
وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020
وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020
وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020
وزارة التربية والتعليم تعلن أبرز انجازاتها في الفترة من 2014 وحتى مايو 2020
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