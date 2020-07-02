الثانوية العامة في سوهاج.. اشتباه في إصابة مراقبين بـ كورونا ونقل طالبتين للمستشفى

استبعدت اللجنة الثلاثية لأعمال الامتحانات في لجان الثانوية العامة بسوهاج مراقبين من أعمال الامتحانات بمدرسة قدري أبو حسين الثانوية بمدينة أخميم، لارتفاع درجة حرارتهما، إلى 39 درجة، وتم عمل مسحة لهما.





كما نقل مرفق إسعاف سوهاج طالبتين إلى مستشفى المنشأة المركزي، ومستشفى جرجا العام، عقب إصابتهما بحالة إعياء خلال الامتحانات.





وتلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بلاغا بإصابة "عبدالدايم.ر.ع" بارتفاع في درجة الحرارة "39 درجة"، وتبين أنه متغيب من يوم الأحد الماضي عن الامتحانات، وحضر للجنة اليوم، وتم عمل مسحة له وإرسالها للمستشفى.





وأصيب "احمد.ط.ح" مراقب بذات اللجنة، وهو مخالط لحالة في منزله، وأظهر كاشف الحرارة درجة حرارته 39 درجة، وتم صدور التعليمات بصرف المراقبين من أعمال الامتحانات.





وتم نقل الطالبة "منة.ف.ع"، بمدرسة الثانوية بنات بمركز المنشأة لإصابتها بألم بالصدر إلى مستشفى المنشأة المركزي.





كما تم نقل "خلود.ر.م" 18 عاما بلجنة مدرسة الإعدادية بنات مركز جرجا، لمستشفى جرجا العام لإصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.





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