إجراءات أمنية مشددة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

شددت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج ، من إجراءاتها الأمنية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.





وأغلقت الأجهزة الأمنية شوارع المدارس التي يتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بها وتم منع أولياء الأمور من التواجد بمحيط اللجان، وتم فرض طوق أمني محكم.





بخلاف أول يوم في امتحانات الثانوية العامة والذي شهد زحاما أمام أغلب اللجان وتواجد مكثف من أولياء الأمور، ولقد أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها على اللجان، ووسعت من مسافات التأمين حول المدارس.





واستقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، والبالغ عددها 83 لجنة داخل 11 إدارة تعليمية 26039 طالبا وطالبة، مع اتباع وسائل الوقاية من فيروس كورونا.





وأكد ماهر عبد الخالق، وكيل وزرارة التربية والتعليم أن الإجراءات الأمنية، في محيط المدارس قد تم تعزيزها، وأنه تم اتباع وسائل السلامة في دخول الطلاب وتم توزيع الكمامات والجوانتيات، وتعقيمهم عبر بوابات التعقيم.





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