بيخاطروا بحياتهم.. حكاية «هي لله» لغسل وتكفين موتى كورونا مجانا ببني سويف

سطرت مجموعة من الرجال والنساء ببني سويف ملحمة من أكبر الملاحم فى تاريخ المحافظة " مجانا" لا يبتغون فيها الأجر والثواب إلا من الله عز وجل ، حيث تم تكوين فريقين متطوعين أحدهما من الرجال والآخر من النساء لغسل وتكفين وتكريم الموتي من شهداء "جائحة كورنا " مجانا دون مقابل تحت مسمي " هي لله " .





تقول إحدي المتطوعات التي رفضت ذكر إسمها "لصدي البلد "لمدة ثلاث ايام تقريبا قمنا بتغسيل وتكفين وإكرام مايقرب من ٢٠ حالة نساء ومن لطف ربنا بينا وصدق نوايانا ، تأتى الحالات مجتمعة فى مستشفى أو إثنين كما كانت هناك حالات منزليه تتصادف أن تكون قريية من تلك المستشفى .





وتكمل هذه الكرامات الألهية جعلتنا نتعجب من هذا التوفيق الإلهى ورحمة ربنا بمجهوداتنا حيث إننا قمنا بتغسيل وتكريم ٦ حالات فى اربع ساعات مثلا دون التنقل كثيرآ وتوفيرآ لوقت الانتقال ومهمات الغسل .

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وفي فريق الرجال يقول أحد الشباب أيضا رفض ذكر اسمه كونا فريقا تطوعيا من الرجال وكان صعب علينا تكوين فريق من النساء لكن إرادة الله وجدناهم يلبين النداء تاركين ابنائهم وأسرهم ومنهن الصغيرات في السن ومنهن المتزوجات وأعربن عن سعادهتن لستر أهالينا دون شكوى او ملل ، بل بالعكس دائمآ ما يطمئنونا على أنهن قادرات برغم زيادة عدد الحالات فى آن واحد ولن يملوا إن شاءالله .





ووتقول هبه .ح متطوعة في فريق النساء " هي لله " تخيل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال " من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " تخيل الأبطال دول بيستروا كام مسلم وينفثوا كرب كام اسرة كل يوم بإكرام متوفاهم مجانا دون إستغلال للأزمة ويهونوا عليهم ويطمنوهم إن متوفاهم من الشهداء إن شاءالله مش بس كده وبينفثوا كرب روح صعدت إلى بارئها بإكرامها فى أسرع وقت بعد ماكنا فى بداية الأزمة بنبحث يوم كامل عن مغسلة لحالة كورونا نساء وكانت بطلة واحدة تقوم بالبندر كاملآ".





وطالبت السيدات والرجال قائلة : "مستنيين دعمكم بالإنضمام للأبطال نساء ورجال مع توفير كافة وسائل الوقاية للأبطال والتعليم الشرعى للغسل تحت إشراف نخبة من مشايخنا عشان نقدر نغطى اكبر عدد ممكن ونقلل ساعات إنتظار الحالات لإنشغال الفريق بحالة أخرى".



