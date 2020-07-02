شاهد.. أيمن أشرف في الساحل الشمالى

نشر أ يمن أشرف لاعب النادى الأهلى ، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من الساحل الشمالى.



وظهر أيمن أشرف، خلال الصورة داخل حمام سباحة، وهو يستمتع بإجازته الصيفية مرتديا ملابس البحر، وكاب ونظارة، وعلق "يوم عطله".





كان أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض الشهر الماضي، لحادث سير.





واعلن أيمن أشرف، على الاستوري الخاص به، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن تعرضه لحادث سير ونشر صور للسيارة وعلق عليها قائلا: "الحمد لله".





ويعد أيمن أشرف، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.





