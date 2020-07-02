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محمد الباز: سنستأنف المعركة ضد من يريد الشر لمصر

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:11 م
محمد الباز
محمد الباز
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي محمد الباز إنه سعيد بمشاركة الإعلامى تامر أمين في برنامج آخر النهار.

وأضاف محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن العمل فى النهار إضافة إلى أى أعلامي، مشيرا إلى أنه كان رئيس تحرير برنامج الإعلامي عادل حمودة على النهار.

ولفت محمد الباز، إلى أنه سيعمل على حل مشكلات المواطنين، وسيعمل على توصيل جميع المعلومات لـ المواطنين.

وأوضح محمد الباز: علينا مسؤولية الفترة المقبلة هو الاجابة على تساؤلات المواطنين، ونسعى لتقديم أقصى ما نستطيع من معلومات تفيد المشاهد فى كل الملفات التى تشغل اهتماماتهم.

ولفت محمد الباز إلى أنه سيستأنف المعركة ضد كل من يريد الشر لمصر.

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