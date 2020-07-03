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توك شو

لعلاج مصابي كورونا.. أفغاني يعيد فتح مصنعه لإنتاج الأوكسجين.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:41 ص
اسطوانة الأوكسجين
اسطوانة الأوكسجين
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها بعد أن أجبرت الأوضاع المأساوية افغاني على إغلاق مصنع الأكسجين الخاص به، أعاد الأفغاني نجيب الله صديقي فتح أبواب مصنعه مجددا بعد سبع سنوات من الإقفال، وذلك في خطوة تهدف وبشكل أساسي إلى الوقوف إلى جانب السلطات في مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة بتأمين ما تحتاجه المستشفيات والمراكز الصحية لحماية أرواح الناس.

قال صديقي في حديث لوكالة "أسوشيتيد برس"، إنه قرر إعادة فتح المصنع مجددا بعد أن شاهد المرضى المصابين بالوباء القاتل الذي انتشر بشراسة في بلاده، يفارقون الحياة بسبب نقص الأكسجين.

ولتأمين أعداد كافية من العبوات، وظف صديقي 12 رجلًا للعمل إلى جانبه في المعمل. كانوا يعيدون تعبئة 200 إلى 300 أسطوانة صغيرة من الأكسجين يوميا لتوفيرها لمرضى كوفيد_19.

ومصنع صديقي هو واحد من ستة مصانع في العاصمة كابول تنتج الأوكسجين، إلا أنه الوحيد الذي يقدم عبوات مجانية.

ويقوم صديقي بتعبئة حوالي 700 اسطوانة كبيرة من الأكسجين يوميا لـ300 للمستشفيات وبائعي التجزئة، يبلغ سعر الواحدة منها 3.8 دولار أمريكي.
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