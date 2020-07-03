أمريكا تسجل 53 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أفادت جامعة هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة سجلت 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية حتى الآن.





في وقت سابق، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شراء كل المخزون العالمي تقريبًا من دواء"ريميديسيفير"، العقار الذي أثبت فعاليته في علاج المصابين بفيروس كورونا، ويباع بسعر 2340 دولار.





ويشير الإعلان الصادر عن وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة إلى أن السلطات الصحية الأوروبية قد لا تتمكن من الحصول على إمدادات الدواء المذكور حتى الخريف.





وفي محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد المصابين بالفيروس، أعادت السلطات الأمريكية فرض تدابير الإغلاق في عدة ولايات، ومن بينها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.



