أسعار الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.40 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.03 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (13.20 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.89 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 10.27 دينار كويتي) أي ما يعادل (33.36 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.80 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.59 دولار أمريكي)





اسعار الجنية الذهب 123.22 دينار كويتي أي ما يعادل 400.27 دولار امريكي



