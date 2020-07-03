AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعه 3-7-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.40 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرا على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.60  دينار كويتي) أي ما يعادل (57.18 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (16.14 دينار كويتي) أي ما يعادل (53.42 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.40 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.03 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (13.20 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.89 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 10.27 دينار كويتي) أي ما يعادل (33.36 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.80 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.59 دولار أمريكي) 

اسعار الجنية الذهب 123.22 دينار كويتي  أي ما يعادل 400.27 دولار امريكي 

اسعار اوقية الذهب 547.41 دينار كويتي أي ما يعادل 1.778 دولار امريكي 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 6-5-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 7-5-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 9-5-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 20-5-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 23-5-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 27-5-2020

ترشيحاتنا

بصحبة نجله ..شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس عبر إنستجرام

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

تزداد اشتعالا.. غابات الأمازون تشهد أسوأ حرائق منذ 13 عاما.. فيديو

بعد رباعية مانشستر سيتي.. ليفربول يتوعد أستون فيلا

منصب تاريخي.. ليلك الصفدي أول امرأة تتولى رئاسة جامعة سعودية

ملاحقة مسؤول لبناني بسبب الإساءة للحكومة

AdvertisementS

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

النقد الدولي يعلق المفاوضات مع لبنان لهذا السبب

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

بعد تحريضها للفتيات .. الجمهور يطارد البلوجر أمينة العلي

«عاش هنا» يوثق رحلة أمين الهنيدى مع الفن.. وكواليس طرده لـ "الزعيم" من المسرح.. وسر تنبؤ عراف بإصابته بمرض تسبب فى وفاته

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كيماويات.. بدء موسم تجفيف المشمش بسانت كاترين.. فيديو وصور

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل