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رياضة

بعد عودة الدورى.. الجبلاية تقر إجراء جديدا فى المباريات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:55 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
أقر اتحاد الكرة إجراء جديدا يتم تفعيله خلال مباريات الدورى الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة المحلية أمس الخميس بعد توقف إجبارى بسبب أزمة فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.


وقررت الجبلاية وضع مراقب طبي فى كل مباراة مختص بالشؤون الطبية والاطمئنان على سلامة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب بجانب مراقب للحكام وآخر للمسابقات.

وتعلن إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي عن جدول مباريات شهر أغسطس القادم فى الدورى الممتاز الأسبوع المقبل.

وتستكمل بطولة الدورى الممتاز بمباراتي الأهلي وانبي والزمالك مع المصري المؤجلتين فى المسابقة المحلية.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.


وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.
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