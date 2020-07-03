عبد الله المغازى: الإعلان الدستورى شرارة الثورة ضد حكم الإخوان.. فيديو

قال الدكتور عبد الله المغازى ، أستاذ القانون الدستورى ومستشار رئيس الوزراء السابق، إن بعد ثورة 25 يناير قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتصدر المشهد السياسى وركوب الموجة الثورية والتى لم تكن يومأ جزءا منها .





وأضاف الدكتور عبد الله المغازى ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن جماعة الإخوان الإرهابية سيطرت أيضا على انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير والتى قامت خلالها بالإطاحة بأصوات المعارضة .





وأشار عبد الله المغازى ، إلى أن أحزاب المعارضة دشنت جبهة الإنقاذ وذلك بعد تعرضها للإطاحة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 25 يناير وتصدر الجماعة الإرهابية المشهد السياسي.





ولفت أستاذ القانون الدستورى ومستشار رئيس الوزراء السابق ، إلى أن حركة تمرد التى أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية جاءت نتيجة لتدشين جبهة الإنقاذ .





وتابع عبد الله المغازى ، أستاذ القانون الدستورى ومستشار رئيس الوزراء السابق ، أن الإعلان الدستورى الذى أطلقه جماعة الإخوان الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو والذى تضمن وقتئذ عزل النائب العام كان مقدمة لإطلاق شرارة ثورة 30 يونيو .