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اقتصاد

التصدير للصناعات الهندسية بالقائمة النهائية لجوائز المنظمات الدولية للترويج للتجارة 2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن  قيام مركز التجارة الدولية (International Trade Center(ITC)) بإدراج المجلس التصديري للصناعات الهندسية بقائمة المرشحين النهائيين للجوائز الخاصة بالمنظمات الدولية للترويج للتجارة (World Trade Promotion Organizations (WTPO) Awards 2020)  والتي ينظمها مركز  التجارة الدولية كل عامين للإعلان عن والإحتفال بالمنظمات والمبادرات التي نجحت في تحقيق أثرا حقيقيا في مجال التصدير والتجارة الدولية. 


وأشار الصياد إلى أن هذا الترشيح يعتبر إعتراف دولي هام وتتويج للجهود الكبيرة والمتميزة التي قام المجلس ببذلها خلال الخمسة أعوام الماضية من أجل الإرتقاء بصادرات قطاع الصناعات الهندسية وتوسيع قاعدة المصدرين بالتعاون والتكامل مع شركاء المجلس المحليين والدوليين، وذلك تحت قيادة المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري خلال هذه الفترة والإدراة التنفيذية برئاسة مها صالح، مؤكدا علي إستمرار المجلس خلال المرحلة المقبلة في الإستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة لدعم القطاع الهندسي المصري في فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، خاصة في ظل الظروف الحالية الناتجة عن فيروس كورونا. 

وأوضح المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية والرئيس السابق للمجلس أن الجوائز تندرج تحت ثلاث محاور أساسية هي: "أفضل إستخدام للشراكات" و"أفضل إستخدام لتكنولوجيا المعلومات" "وأفضل مبادرة ساهمت في تحقيق تجارة شمولية ومستدامة"، مشيرا الي أن المجلس قد تم ترشيحه لجائزة "أفضل إستخدام للشراكات" (Best Use of Partnerships) حيث نجح المجلس منذ إطلاق مبادرة "إشتغل تصدير" (Work for Export) في عام 2017 في التعاون مع عدد من الشركاء المحليين لبناء القدرات التصديرية لشركات الصناعات الهندسية وخلق فرص تصديرية جديدة لمنتجاتها وحرص المجلس علي إستمرار هذه المنهجية من خلال مشروع: "إشتغل - إبتكر - صدر" الممول من الإتحاد الأوروبي الذي تم البدء في تنفيذه في عام 2018 بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والأجنبية والذي ساهم بدوره في نقل خبرات دولية هامة للشركات المصرية في مجالات نقل التكنولوجيا والإبتكار والوصول الي الأسواق التصديرية.  
 
وأضاف أبو فريخة أنه سيتم تنظيم المؤتمر الثالث عشر للمنظمات الدولية للترويج للتجارة (World Trade Promotion Organizations Conference) للإعلان عن الفائزين في كل من المحاور الثلاثة للجوائز وذلك يومي 14-15 أكتوبر 2020 بمدينة أكرا بغانا بالتعاون بين مركز التجارة الدولية (ITC) وهيئة الترويج للصادرات الغانية.
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