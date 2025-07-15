محمد الأندادي يعبر عن سعادته بتكريمه ويكشف بداياته الفنية وعلاقته بإسماعيل ياسين

أعرب الفنان محمد الأندادي عن سعادته البالغة، بتكريمه في مهرجان الدراما المصرية، مشيدا ًبالدور العظيم الذي يقوم به نقيب الفنانين "أشرف ذكى"، في دعم الفنانين وتقدير مشوارهم الفني.

رحلته مع عالم الفن

وأضاف “الأندادي” خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي، والمذاع على قناة "الحياة"، أن بدايته الفنية كانت من خلال عمله كسائق تابع للاستديو ،حتى اكتشفه المخرج حسن الإمام، ومن هنا بدأت رحلته مع عالم الفن، موضحا أن عائلته لم تعارض دخوله المجال الفني، بل دعمته منذ البداية.

كما أشار إلى علاقته القوية بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، مؤكدا أنها كانت علاقة محبة واحترام ،وكان يقدم العديد من المونولوجات الخاصة به في بداياته الفنية.