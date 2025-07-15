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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمل إبراهيم تكشف لأول مرة اسمها الحقيقي وقصص من كواليس مشوارها الفني

الفنانة أمل إبراهيم
الفنانة أمل إبراهيم
قسم التوك شو

كشفت الفنانة القديرة أمل إبراهيم عن اسمها الحقيقي، وهو عبلة إبراهيم، موضحة أن اسم" أمل"، أطلقته عليها أسرتها من كثره حبهم وأملهم فيها.

بداية حياتها المهنية 

وذكرت "إبراهيم "خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة" الحياة"، أنها بدأت حياتها المهنية في وظيفة إدارية داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري ،إلى أن اكتشفها المخرج فايق إبراهيم.

وأضافت الفنانه الكبيرة  أن أول أعمالها السينمائية ،كان فيلم "أمهات في المنفى"، مشيرة إلى أن فيلم" أيام الغضب "مع الفنانة إلهام شاهين ،كان من أبرز محطاتها الفنية، حيث حصلت عن دورها في الفيلم على ست جوائز.

وأكدت "إبراهيم "، أن أكثر الفنانين تأثيرا في حياتها كان الفنان القدير  محمود  ياسين والفنان الكبير عادل إمام، لافتة إلى أن من أشهر الجمل التي اشتهرت بها مع عادل إمام كانت جملة "بطرشني يا مرزوق" والتي ظلت الجماهير ،ترددها معها في الشارع لسنوات طويلة.

وأشارت الفنانة القديرة،إلى أنها تعرفت على الفنان يحيى الفخراني حين كان طبيبا بشريا في مستشفى التليفزيون بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء عملها في التليفزيون المصري.

مضيفة أن من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبها كان مشاركتها في فيلم الكيت كات مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أنه من أحب الأعمال، في مسيرتها الفنية.

أمل إبراهيم عبلة إبراهيم المخرج فايق إبراهيم الدراما الأعمال الفنية

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