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باكيا على الهواء.. محمد العرابي: تلغراف قبولي بالخارجية أفضل لحظات حياتي.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:13 م
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
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نورهان رأفت
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق إن مصدر محبة المواطن المصري له، نابعة من وضوحه التام، وعدم قدرته على "اللف والدوران" ، والذي أعتبره عيب في بعض الأحيان.

وأضاف السفير محمد العرابي، خلال حواره لـ أخبار مصر، مع الإعلامي أيمن عدلي أن صفة جبر الخواطر من أهم سماته كشخص، موضحا أن أجمل لحظات حياته كان التلغرف الذي وصل له من والده بقبوله في وزارة الخارجية.

وبكي السفير محمد العرابي، عند تذكره تفاصيل تلغراف قبولة بالخارجية المصرية، موضحا أنها من أفضل لحظات حياته.

ولفت السفير محمد العرابي إلى أنه كان يحب السفر والقراءة، قائلا: "أفراد اسرتى كانوا مستسلمين لما أقوم به حتى دخلت وزارة الخارجية، والجميع تأكد أنني أسير على الطريق الصحيح".

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